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Mitsubishi Pajero Sport получил точечные изменения и новый руль
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport 2024 года...

Mitsubishi Pajero Sport получил точечные изменения и новый руль

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport 2024 года дебютировал перед сменой поколения

Mitsubishi Pajero третьего поколения был первоначально представлен в 2015 году, а в 2019 году последовал комплексный фейслифтинг. Вероятно, нынешнее обновление последнее перед сменой поколения, которое ожидают в 2025 году.

Пока же публике представили некоторые незначительные изменения в экстерьере и интерьере.

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Mitsubishi Pajero Sport 2024 года
Mitsubishi Pajero Sport 2024 года

Mitsubishi Pajero Sport 2024 года выглядит довольно знакомо, но если присмотреться повнимательнее, можно увидеть новые детали. Обновлена решетка радиатора, появился новый узор на центральном воздухозаборнике, по-новому отделана нижняя часть бампера.

Флагманский Pajero Sport GSR получает более интенсивную черную внешнюю отделку (зеркала, дверные ручки, ручка задней двери) и новый вариант цвета «графитовый серый» в сочетании с черной крышей.

Mitsubishi Pajero Sport 2024 года
Mitsubishi Pajero Sport 2024 года

Изюминкой является новый трехспицевый руль, позаимствованный у пикапа Triton.

На австралийском рынке Mitsubishi Pajero Sport оснащен тем же 2,4-литровым турбомотором мощностью 178 л.с. А в Таиланде модель получит более новый 2,4-литровый турбодизель от Triton, который чуть мощнее – 181 л.с. В Австралии производство заднеприводных комплектаций прекращено, это означает, что Pajero Sport доступен исключительно в варианте 4WD с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Mitsubishi Pajero Sport 2024 года
Mitsubishi Pajero Sport 2024 года

Назвали цены на Duster нового поколения

Цены на Mitsubishi Pajero 2024 года в Австралии варьируются от 51 540 австралийских долларов (3,09 млн рублей) за пятиместный GLX начального уровня и до 64 840 австралийских долларов (3,9 млн рублей) за семиместную флагманскую комплектацию GSR. В Таиланде модель стоит от 1 389 000 до 1 579 000 бат (3,4-3,9 млн рублей). Среди конкурентов модели – Toyota Fortuner и внедорожники на базе Isuzu MU-X.

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Источник: Carscoops

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За РулемАлексеева Елена
02.05.2024
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