Mitsubishi Pajero Sport получил точечные изменения и новый руль
Mitsubishi Pajero третьего поколения был первоначально представлен в 2015 году, а в 2019 году последовал комплексный фейслифтинг. Вероятно, нынешнее обновление последнее перед сменой поколения, которое ожидают в 2025 году.
Пока же публике представили некоторые незначительные изменения в экстерьере и интерьере.
Mitsubishi Pajero Sport 2024 года выглядит довольно знакомо, но если присмотреться повнимательнее, можно увидеть новые детали. Обновлена решетка радиатора, появился новый узор на центральном воздухозаборнике, по-новому отделана нижняя часть бампера.
Флагманский Pajero Sport GSR получает более интенсивную черную внешнюю отделку (зеркала, дверные ручки, ручка задней двери) и новый вариант цвета «графитовый серый» в сочетании с черной крышей.
Изюминкой является новый трехспицевый руль, позаимствованный у пикапа Triton.
На австралийском рынке Mitsubishi Pajero Sport оснащен тем же 2,4-литровым турбомотором мощностью 178 л.с. А в Таиланде модель получит более новый 2,4-литровый турбодизель от Triton, который чуть мощнее – 181 л.с. В Австралии производство заднеприводных комплектаций прекращено, это означает, что Pajero Sport доступен исключительно в варианте 4WD с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Цены на Mitsubishi Pajero 2024 года в Австралии варьируются от 51 540 австралийских долларов (3,09 млн рублей) за пятиместный GLX начального уровня и до 64 840 австралийских долларов (3,9 млн рублей) за семиместную флагманскую комплектацию GSR. В Таиланде модель стоит от 1 389 000 до 1 579 000 бат (3,4-3,9 млн рублей). Среди конкурентов модели – Toyota Fortuner и внедорожники на базе Isuzu MU-X.
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Источник: Carscoops