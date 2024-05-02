Первый трейлер сериала «Сенна» осветил Гран-при Бразилии 1991 года

К 30-летию со дня смерти Айртона Сенны Netflix выпустит 6-серийный фильм

Начинается биографический сериал с путешествия трехкратного чемпиона мира из Бразилии в Англию, куда он направился, чтобы осуществить свою гоночную мечту. Фильм документирует его восхождение к славе и, конечно же, в деталях показывает трагический конец истории.

«После Айртона Сенны Формула-1 уже никогда не была прежней. «Сенна» – новый сериал, вдохновленный жизнью, карьерой и отношениями величайшего бразильского гонщика всех времен, с Габриэлем Леоне в главной роли, дебютирует в 2024 году», – так представили в Netflix новый 6-серийный фильм про человека, со дня гибели которого на Гран-при Сан-Марино минуло уже 30 лет.

Роль Сенны исполнил бразильский актер Габриэль Леоне, а других гонщиков фильме представили: Уго Бонемер в роли Нельсона Пике, Мэтт Мелла в роли Алена Проста, Йоханнес Генрихс в роли Ники Лауды и Леон Окенден в роли Джеймса Ханта.

Двухминутный трейлер посвящен Гран-при Бразилии Формулы-1 1991 года в Интерлагосе, где Сенне, как известно, пришлось бороться за победу на автомобиле с неисправной коробкой передач.

Коробка в середине гонки стала барахлить, и всего за пару кругов до финиша Сенна потерял пятую и третью передачи. Необходимость поддерживать машину на шестой передаче в крутых и средних поворотах приводила к тому, что несколько раз автомобиль чуть не заглох. В итоге пилот McLaren-Honda сумел одержать победу на родной земле, но испытал колоссальную физическую нагрузку.

В трейлере перед глазами Сенны мелькают несколько картин из детства, когда он изо всех сил пытается участвовать в гонках, а также противоречивые моменты его гоночной карьеры.

Трейлер заканчивается радостным криком Сенны после победы в гонке – это было заимствовано из оригинальной записи. Огромные усилия, которые пилот приложил, чтобы удержать машину под контролем, вызвали у него мышечные спазмы и лихорадку.

После остановки машины Сенна был почти не в состоянии передвигаться самостоятельно, его пришлось вытаскивать из машины и везти на подиум в медицинской машине.

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Источник: The Drive