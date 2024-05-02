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Редкий автомобиль продают в России за 1 миллиард рублей: за что такие деньги

В Краснодаре владелец продает эксклюзивный суперкар за 1 млрд рублей

В Краснодаре собственник продает гиперкар шведского производства Koenigsegg Jesko за 1 млрд рублей. Машина считается лимитированной, в 2023 году было выпущено всего 135 экземпляров по всему миру.

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Семейный автомобиль не дороже 2 млн рублей – 6 беспроигрышных вариантов

Высокая цена обусловлена также и символическим пробегом, который составляет 35 км. Мощность автомобиля равна 1280 л. с. при использовании обычного топлива. Но при использовании биоэтанола Е85 мощность возрастает до 1600 л.с. Суперкар может развивать скорость до 531 км/ч.

Koenigsegg Jesko
Koenigsegg Jesko

За такую машину придется заплатить более 240 тыс. рублей налогов в год.

Автомобили бренда Koenigsegg Jesko начали производить в 2019 году лимитированным тиражом в 125 штук. Тогда все машины продали по цене от $2,85 млн до 4 млн.

Koenigsegg Jesko
Koenigsegg Jesko

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Auto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:auto.ru
Количество просмотров 1
02.05.2024
Фото:auto.ru
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