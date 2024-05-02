Быстрее болида Формулы-1: концепт сверхбыстрого гиперкара скоро пойдет в серию

Bugatti показал гиперкар Bolide, запредельная скорость которого выше болида Ф-1

Французская автомобилестроительная компания Bugatti завершила испытания своего самого экстремального автомобиля Bolide. Уже совсем скоро стартуют продажи новинки, и первые покупатели смогут лично оценить производительность, которую сравнивают с болидом Формулы-1. Об этом сообщил тест-пилот Bugatti Энди Уоллес.

Bugatti Bolide

Дебют концепта Bolide состоялся еще в октябре 2020 года, в автомобильном сообществе считают, что такой автомобиль не пойдет в серию. Но руководство компании приняло решение сделать Bolide эксклюзивным серийным гоночным автомобилем. Несмотря на то, что серийная модель отличается от первоначального концепта, двигатель W16 объемом 8,0 л способен развить мощность 1578 л.с.

Bolide намного легче модели Chiron — его вес примерно 1450 кг обусловлен использованием углепластика. Гоночный гиперкар Bugatti может разогнаться до максимальной скорости в 380 км/ч., и по признанию Уоллеса, такой результат шокирует, потому что этот результат быстрее текущего рекорда скорости Формулы-1 231 миля в час - примерно 371 км в час).

Bugatti Bolide

«Ни с чем не сравнимое ощущение, когда вы выходите из поворота, нажимаете на газ и ощущаете этот неослабевающий прилив. Вы выходите из поворота на скорости 100 км/ч, а затем разгоняетесь до 200 км/ч, а затем и до 300 км/ч – это абсолютное откровение. В этом конкретном случае Bolide оторвался бы от болида Формулы-1», – описывает свои ощущения тест-пилот.

При этом в Bugatti отмечают, что не максимальная скорость является уникальной особенностью машины, а феноменальная управляемость на поворотах, сцеплении с дорогой и торможение. Все эти факторы вместе делают Bolide самой мощной трековой моделью за всю историю французского производителя.

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Источник: motor1.com