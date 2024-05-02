Трехлетка, мизерный пробег, 7-местный салон – большой кроссовер за 2 млн рублей!

Эксперт «За рулем»: стоит ли тратить 2 млн рублей на трехлетний Chery Tiggo 8

Сейчас, когда восьмилетняя Toyota RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км стоит 2,5 «ляма», есть смысл присмотреться к более крупным моделям, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Chery Tiggo 8

Как правило, они старше, но более живучи, чем компакт-кроссы, оснащены богаче и имеют семиместные версии. Такие машины могут быть заметно дешевле «рафика». И, в исключительных случаях, моложе!

Chery Tiggo 8

На вторичном рынке среди больших семиместных кроссоверов с ценой до 2 млн рублей китайские Chery Tiggo 8 стоят особняком. Все модели в подборке эксперта имеют возраст 8-12 лет и пробег 100-150 тысяч км. А этот...

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Двух миллионов рублей достаточно для покупки трехлетнего Chery Tiggo 8 с пробегом менее 50 тысяч км – и у него при длине 4700 мм есть семиместная версия. Правда, в третьем ряду мало места для ног и неудобная посадка.

Почему так дешево? У всех «китайцев» невысока ликвидность на вторичке – цены снижают, иначе не продать. А у Tiggo 8 вдобавок только передний привод, скромный клиренс, нет атмосферного мотора, МКП или гидроавтомата – робот с мотором 1.5 (147 л. с.) или вариатор с мотором 2.0 (170 л. с.).

Истории их болезней еще не накоплены. Но вряд ли они лучше европейских и японских аналогов, что означает ремонт в интервале 100–150 тысяч км или раньше. В отзывах владельцев то и дело мелькает: замена вариатора на 18 тысячах км, на 32 тысячах... Но вспомним, что на разницу в цене между Chery и Тойотой можно поменять пять вариаторов и пару моторов. А к ходовой части и оснащению Tiggo 8 существенных нареканий нет.

Chery Tiggo 8

Конечно, за 2 млн рублей можно подобрать и более, так скажем, «традиционный» вариант 7-местного семейного кроссовера. Изучаем полный список!