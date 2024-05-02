Этот обновленный «китаец» теперь стоит дешевле 1 млн рублей

В КНР состоялся дебют обновленного кроссовера Chery Tiggo 7 2024 модельного года

В КНР дебютировал обновленный кроссовер Chery Tiggo 7 2024 модельного года. На местном рынке он будет доступен в трех комплектацих по цене от 74 900 до 96 900 юаней или 941,2 тыс. (1,2 млн рублей по текущему курсу). Внешне Chery Tiggo 7 почти не изменился. Визуально его можно узнать разве что по слегка измененной форме решетки радиатора с множеством хромированных элементов.

Длина кузова обновленного кроссовера составляет 4500 мм, ширина 1842 мм, а высота 1746 мм при колесной базе 2670 мм. Chery Tiggo 7 2024 года получил дополнительную внешнюю камеру и три ультразвуковых радара, это дает дополнительные возможности помощи водителю, включая систему экстренного торможения.

Chery Tiggo 7

Главным изменением в интерьере стал 24,6-дюймовый двойной экран, разделенный на 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и центральный дисплей информационно-развлекательной системы.

Также известно, что кроссовер получил новый темно-коричневый цвет салона. «Техника» машины осталась прежней. Обновленный автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором, работающим в паре с шестиступенчатой МКП или девятиступенчатым «роботом». Максимальная мощность силовой установки равна 115 кВт (156 л.с.), а максимальный крутящий момент составляет 230 Нм.

Chery Tiggo 7

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: CarNewsChina