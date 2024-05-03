Спасательные работы на обрушившейся магистрали в Китае осложняются ливнями
Жертвами обрушения автомагистрали на фоне проливных дождей на юге Китая стали по меньшей мере 48 человек. Об этом пишут китайские СМИ, ранее сообщалось о гибели 36 человек.
Напомним, ЧП произошло 1 мая приблизительно в 2:10 по местному времени (21:10 вторника по Москве) в провинции Гуандун, там на участок дороги в городском округе Мэйчжоу сошел оползень.
Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился начать спасательные работы на месте катастрофы, он призвал приложить все усилия для спасения людей и помощи раненым. Также глава Китая дал поручение как можно оперативнее начать ремонтные работы на поврежденном участке дороги и восстановить движение.
Китайский Минтранс и другие ответственные ведомства направили на место происшествия группы спасателей. Отмечается, что поисковые работы осложняются непрерывным дождем. За последний месяц в районе обрушения моста выпало свыше 56 см осадков, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В районе Мэйчжоу затопило несколько деревень еще в начале апреля.
В некоторых районах Гуандуна идут сильные дожди и наводнение, в прошлые выходные в столице провинции Гуанчжоу погибли пять человек.
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Источник: interfax.ru