Спасательные работы на обрушившейся магистрали в Китае осложняются ливнями

В Китае число погибших при обрушении автомагистрали увеличилось до 48 человек

Жертвами обрушения автомагистрали на фоне проливных дождей на юге Китая стали по меньшей мере 48 человек. Об этом пишут китайские СМИ, ранее сообщалось о гибели 36 человек.

Напомним, ЧП произошло 1 мая приблизительно в 2:10 по местному времени (21:10 вторника по Москве) в провинции Гуандун, там на участок дороги в городском округе Мэйчжоу сошел оползень.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился начать спасательные работы на месте катастрофы, он призвал приложить все усилия для спасения людей и помощи раненым. Также глава Китая дал поручение как можно оперативнее начать ремонтные работы на поврежденном участке дороги и восстановить движение.

Спасательные работы в провинции Гуандун

Китайский Минтранс и другие ответственные ведомства направили на место происшествия группы спасателей. Отмечается, что поисковые работы осложняются непрерывным дождем. За последний месяц в районе обрушения моста выпало свыше 56 см осадков, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В районе Мэйчжоу затопило несколько деревень еще в начале апреля.

В некоторых районах Гуандуна идут сильные дожди и наводнение, в прошлые выходные в столице провинции Гуанчжоу погибли пять человек.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: interfax.ru