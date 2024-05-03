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Дебют гиперкара RB17 австрийской команды Red Bull Формулы-1 – скоро

В Red Bull рассказали, когда состоится старт гиперкара RB17 от Эдриана Ньюи

Дебют трекового гиперкара австрийской команды Red Bull RB17 Формулы-1 состоится в июле 2024 года в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Болид создается при участии легендарного инженера Эдриана Ньюи, при этом ранее он заявлял, что испытания машины на трассе начнутся не раньше 2025 года.

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О том, что гиперкар RB17 будет готов в июле, сообщалось в первоначальной версии релиза об уходе Ньюи из Red Bull, на позже упоминание о дате исчезло из текста.

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По словам Ньюи, RB17 способен ехать в темпе гоночных машин Формулы-1, инженер уточнил, что гиперкар получил гибридную силовую установку, в составе которой атмосферный двигатель V10 и электромотор мощностью 200 л.с., в паре они будут генерировать 1200 л. с.

Также у автомобиля активная подвеска и развита аэродинамика, первую партию выпустят ограниченным тиражом в 50 экземпляров, а серийное производство запланировано на 2026 год.

Напомним, 1 мая в Red Bull объявили о том, что в первом квартале 2025 года Эдриан Ньюи покинет австрийский концерн.

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Источник: championat.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
03.05.2024
Фото:Unsplash
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