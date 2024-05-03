СДЭК запустил доставку автомобилей из Китая и Европы в Россию

Маркетплейс CDEK.Shopping запустил доставку машин из-за границы

Сервис CDEK.Shopping анонсировал новый проект по выкупу и доставке автомобилей из-за рубежа CDEK.Shopping Auto. На сайте можно выбрать из более чем 180 моделей машин от более чем 20 зарубежных брендов.

Создана отдельная витрина с предложениями о выкупе и доставке машин. Также можно подать заявку на выкуп и заказать любую модель прямо с завода под индивидуальные требования, то есть выбрать автомобиль определенного цвета, комплектации. Выкуп машин производится у официальных продавцов КНР, Европы и Кореи.

Услуга выполняется «под ключ», включая таможенное оформление и передачу всех необходимых документов. Доставка с момента оформления заказа до получения будет составлять в среднем 45–60 дней. Руководитель проекта CDEK.Shopping Auto Александр Кривомаз пояснил, что в дальнейшем запланирован запуск раздела с автозапчастями.

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Источник: CDEK.shopping