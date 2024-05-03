Альтернатива Honda Civic: этот бюджетный «японец» удивит ценой

Новые седаны Honda Crider подешевели в России до 2,1 млн рублей

В России снизились цены на седан Honda Crider второго поколения, который продается только в КНР. Там он считается бюджетной альтернативой Honda Civic. Его минимальная цена на одном из популярных сайтов объявлений упала относительно марта с 2,25 млн до 2,09 млн рублей.

За эту сумму новый Crider 2023 г. в. продают частник из Новосибирска и официальный дилер Mazda в Нижнем Новгороде. В цену включен утильсбор, ЭПТС и другие документы.

Honda Crider

Комплектация у машин одинаковая. Она включает регулируемую рулевую колонку, кожаную отделку сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, приборную панель с цифровым спидометром по центру и другое.

За 2 100 000 рублей аналогичные седаны продают в Туле и Челябинске. Технически все Honda Crider одинаковые. Под капотом у них 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 122 л.с. и бесступенчатый вариатор.

Honda Crider

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Источник: «Автоновости дня»