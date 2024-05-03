#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Формула-1 взяла курс на экологическую нейтральность: болиды заправят биотопливом
3 мая
Формула-1 взяла курс на экологическую нейтральность: болиды заправят биотопливом
Автомобиль безопасности Формулы-1 переводят на...
Система не оправдала доверия водителей: завершилось расследование в отношении Tesla
3 мая
Система не оправдала доверия водителей: завершилось расследование в отношении Tesla
В NHTSA признали автопилот электромобиля Tesla...
Миссия выполнима: как купить надежный кроссовер за 2 млн рублей на вторичке
3 мая
Миссия выполнима: как купить надежный кроссовер за 2 млн рублей на вторичке
Эксперты назвали 7 достойных кроссоверов на...

Альтернатива Honda Civic: этот бюджетный «японец» удивит ценой

Новые седаны Honda Crider подешевели в России до 2,1 млн рублей

В России снизились цены на седан Honda Crider второго поколения, который продается только в КНР. Там он считается бюджетной альтернативой Honda Civic. Его минимальная цена на одном из популярных сайтов объявлений упала относительно марта с 2,25 млн до 2,09 млн рублей.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:

За эту сумму новый Crider 2023 г. в. продают частник из Новосибирска и официальный дилер Mazda в Нижнем Новгороде. В цену включен утильсбор, ЭПТС и другие документы.

Honda Crider
Honda Crider

Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

Комплектация у машин одинаковая. Она включает регулируемую рулевую колонку, кожаную отделку сидений, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз, приборную панель с цифровым спидометром по центру и другое.

За 2 100 000 рублей аналогичные седаны продают в Туле и Челябинске. Технически все Honda Crider одинаковые. Под капотом у них 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 122 л.с. и бесступенчатый вариатор.

Honda Crider
Honda Crider

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 1
03.05.2024
Фото:Honda
Поделиться:
Оцените материал:
0