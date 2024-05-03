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Популярный китайский внедорожник резко подорожал в России

Внедорожник Tank 500 в версии Adventure вырос в цене в РФ на 700 тыс. рублей

Ранее самый доступный Tank 500 продавался в России за 5,35 млн рублей. Столько стоил бензиновый Tank 500 Adventure 2023 г. в.

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Но сейчас этот автомобиль резко подорожал на 700 тыс. рублей за счет того, что прямая скидка на него уменьшилась с 950 до 250 тыс. рублей. Теперь Tank 500 Adventure стоит 6,05 млн рублей. За такой же автомобиль 2024 г. в. просят 6,5 млн рублей.

Tank 500
Tank 500

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Tank 500 оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 299 л.с. и 9-ступенчатой АКП, привод полный. В числе опций Tank 500 Adventure 19-дюймовые колесные диски, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, беспроводная зарядка, кожаный салон и другое.

Tank 500
Tank 500

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Tank
03.05.2024
Фото:Tank
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