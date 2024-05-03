Популярный китайский внедорожник резко подорожал в России

Внедорожник Tank 500 в версии Adventure вырос в цене в РФ на 700 тыс. рублей

Ранее самый доступный Tank 500 продавался в России за 5,35 млн рублей. Столько стоил бензиновый Tank 500 Adventure 2023 г. в.

Но сейчас этот автомобиль резко подорожал на 700 тыс. рублей за счет того, что прямая скидка на него уменьшилась с 950 до 250 тыс. рублей. Теперь Tank 500 Adventure стоит 6,05 млн рублей. За такой же автомобиль 2024 г. в. просят 6,5 млн рублей.

Tank 500

Tank 500 оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 299 л.с. и 9-ступенчатой АКП, привод полный. В числе опций Tank 500 Adventure 19-дюймовые колесные диски, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с экраном диагональю 14,6 дюйма, беспроводная зарядка, кожаный салон и другое.

Tank 500

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»