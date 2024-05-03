#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Jetour X70 Plus
3 мая
Цены на эти популярные китайские кроссоверы выросли в России
Кроссоверы Jetour 2023 года подорожали в России...
Формула-1 взяла курс на экологическую нейтральность: болиды заправят биотопливом
3 мая
Формула-1 взяла курс на экологическую нейтральность: болиды заправят биотопливом
Автомобиль безопасности Формулы-1 переводят на...
Система не оправдала доверия водителей: завершилось расследование в отношении Tesla
3 мая
Система не оправдала доверия водителей: завершилось расследование в отношении Tesla
В NHTSA признали автопилот электромобиля Tesla...

Цены на эти популярные китайские кроссоверы выросли в России

Кроссоверы Jetour 2023 года подорожали в России на 50 тыс. рублей

Автопроизводитель Jetour изменил цены на кроссоверы 2023 г. в. Так, Dashing, X70 Plus и X90 Plus стали дороже на 50 тыс. рублей. Стоимость автомобилей не изменилась, но уменьшилась прямая скидка.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Jetour X70 Plus
Jetour X70 Plus

До начала мая упомянутые модели продавались с прямой выгодой в размере 300 тыс. рублей. На данный момент скидку уменьшили до 250 тыс. рублей. Теперь стоимость кроссоверов 2023 года такова:

  • за Jetour X70 Plus придется отдать 2,75–3,05 млн рублей;
  • за Jetour X90 Plus – от 3,15 до 3,634 млн рублей.
  • Jetour Dashing стоит от 2,24 до 2,94 млн рублей.

Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

Скидки на кроссоверы 2024 года не распространяются, они дороже. Так, цена на Dashing начинается от 2,49 млн рублей, а на Jetour X90 Plus – от 3,4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Jetour
03.05.2024
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Jetour X70 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв