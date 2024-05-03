Цены на эти популярные китайские кроссоверы выросли в России

Кроссоверы Jetour 2023 года подорожали в России на 50 тыс. рублей

Автопроизводитель Jetour изменил цены на кроссоверы 2023 г. в. Так, Dashing, X70 Plus и X90 Plus стали дороже на 50 тыс. рублей. Стоимость автомобилей не изменилась, но уменьшилась прямая скидка.

Jetour X70 Plus

До начала мая упомянутые модели продавались с прямой выгодой в размере 300 тыс. рублей. На данный момент скидку уменьшили до 250 тыс. рублей. Теперь стоимость кроссоверов 2023 года такова:

за Jetour X70 Plus придется отдать 2,75–3,05 млн рублей;

за Jetour X90 Plus – от 3,15 до 3,634 млн рублей.

Jetour Dashing стоит от 2,24 до 2,94 млн рублей.

Скидки на кроссоверы 2024 года не распространяются, они дороже. Так, цена на Dashing начинается от 2,49 млн рублей, а на Jetour X90 Plus – от 3,4 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»