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Обе машины всмятку: Renault столкнулся на встречке с BMW

Два человека погибли в лобовой аварии на М-4 «Дон» в Воронежской области

Легковые автомобили Renault и BMW столкнулись на 635-м км трассы М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области в 10:35 3 мая. В результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Уточняется, что водитель Renault лоб в лоб столкнулся на встречной полосе с BMW. От удара на месте скончались водитель и пассажир Renault. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Telegram-канал ГУ МВД по Воронежской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
03.05.2024
Фото:МВД Медиа
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