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5 причин для беспокойства: из-за чего вибрирует двигатель автомобиля

Автоэксперт Стрельбицкий назвал 5 причин появления вибрации на холостых оборотах

Вибрация двигателя автомобиля на холостых оборотах возникает при наличии проблемы с подачей топлива и зажиганием, неисправности подушек двигателя, а также неполадках в трансмиссии. Таким мнением в беседе с корреспондентом «Российской газеты» поделился директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Во-первых, причина может быть в неравномерной работе двигателя, которая возникает на фоне проблем с топливной системой или системой зажигания. Предотвратить это поможет регулярное техобслуживание, а также чистка системы зажигания», — уточнил собеседник издания.
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Во-вторых, вибрации на холостом ходу могут вызывать неисправные двигательные подушки в случае их повреждения или износа. Решить эту проблему можно просто заменив эти подушки, советует Стрельбицкий.

«В-третьих, вибрации на холостых оборотах могут указывать и на дефекты трансмиссии. В этом случае после проведения диагностики может потребоваться ремонт или замена деталей трансмиссии. Кроме того, вибрации вызывают и другие причины – такие, как износ или деформация деталей подвески, несбалансированные колеса и т.д.», – объясняет эксперт.

Если автовладелец ощущает вибрацию на холостых оборотах, следует незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам в сервис и сделать диагностику. После того как конкретная причина будет выявлена, специалисты подскажут максимально эффективные способы решения проблемы, подытожил Стрельбицкий.

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Источник: Российская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
03.05.2024
Фото:Depositphotos
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