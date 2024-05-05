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Самая бюджетная иномарка подорожала в России: сколько она теперь стоит

Китайский седан Changan Alsvin стал дороже на 101 тыс. рублей в России

Седан Changan Alsvin остается самой дешевой новой иномаркой в России. Со старта продаж в мае прошлого года этот автомобиль подорожал: базовая комплектация LX, которая изначально стоила 1 649 000 рублей, теперь продаётся за 1 750 000 рублей (плюс 5,8% за год). Машина в комплектации DLX теперь стоит 1 799 000 рублей, а начальная цена составляла 1 709 900 рублей.

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Changan Alsvin
Changan Alsvin

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У Changan Alsvin просторный салон и при этом компактные габариты: его длина равна 4390 мм, ширина 1725 мм, высота 1490 мм, а колесная база 2535 мм. Седан оснащен 1,5-литровым атмосферником мощностью 107 л.с. и крутящим моментом 145 Нм, работающим в сочетании с пятиступенчатым «роботом».

Базовая комплектация LX получила кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктроником, мультимедийную систему с 7-дюймовым дисплеем.

Changan Alsvin
Changan Alsvin

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 1
05.05.2024
Фото:Changan
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