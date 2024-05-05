Этот грузовик весит 100 тонн – зачем он был нужен?

Блогер рассказал о грузовике Berliet T100, бывшим самой большой машиной в мире

Сейчас о французской компании Berliet уже мало кто помнит, а в октябре 1957 года она находилась на пороге своей большой славы, выставив на Парижском автосалоне гигантский грузовик Berliet T100, ставший самым большим автомобилем в мире на долгое время. Для сравнения: советский БЕЛАЗ был передан в серийное производство только в

1958-м, и его грузоподъемность составляла всего 25 тонн. Что касается Berliet T100...

После Парижа огромный трехосный грузовик капотной компоновки побывал на Женевском автосалоне и еще на нескольких крупных международных выставках, чем сделал себе большую рекламу. Было отчего прийти в восторг: полная масса 100 тонн (отсюда индекс модели), грузоподъемность 50 тонн, колесная формула 6х6, дизель Cummins объемом 24 литра и мощностью 600 л. с. (эту цифру мы видим на решетке); коробка передач – 8-ступенчатая механическая, от тепловоза.

Позади кабины была смонтирована лебедка с тяговым усилием 40 тонн, за которой располагалась грузовая платформа площадью 27 кв. м. К презентации первого образца компания Michelin не успела изготовить шины нужного размера, поэтому Berliet T100 щеголял по выставкам на колесах диаметром «всего» 1,8 метра... Грузовик был создан для решения транспортных задач на нефтяных месторождениях Алжира, принадлежащих компании Shell. А дальнейшая судьба машины – в видео!

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: AUTO VIDEO