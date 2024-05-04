Skoda планирует выпустить спортивную версию одного из своих кроссоверов
Компания Skoda представила первое официальное изображение концепта Enyaq RS Race. Автомобиль позиционируется как «агрессивный» кроссовер с реальной перспективой воплощения в серийную модель.
Старший дизайнер Skoda Дэниел Петр отмечает, что Enyaq RS Race не просто проект на бумаге, а настоящая машина.
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По сравнению с нынешним Enyaq Coupe vRS, концепт отличается пониженным клиренсом, увеличенной шириной, уменьшенной массой и улучшенными динамическими характеристиками.
Внешне Enyaq RS Race отличается большим антикрылом, воздухопроницаемым диффузором, объемными колесными арками и крупными колесными дисками.
По мнению экспертов, серийная версия Enyaq RS Race может стать раллийным болидом Skoda.
Официальных данных о технических характеристиках автомобиля пока нет. Однако, учитывая агрессивный дизайн и заявленные улучшения динамики, можно ожидать более мощный двигатель и усовершенствованную подвеску.
Концепт Enyaq RS Race демонстрирует готовность Skoda к производству более спортивных и динамичных моделей в линейке Enyaq.
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Источник: Carscoops