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Skoda планирует выпустить спортивную версию одного из своих кроссоверов

Появилось первое официальное изображение кроссовера Skoda Enyaq RS Race

Компания Skoda представила первое официальное изображение концепта Enyaq RS Race. Автомобиль позиционируется как «агрессивный» кроссовер с реальной перспективой воплощения в серийную модель.

Старший дизайнер Skoda Дэниел Петр отмечает, что Enyaq RS Race не просто проект на бумаге, а настоящая машина.

Skoda Enyaq RS Race
Skoda Enyaq RS Race
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По сравнению с нынешним Enyaq Coupe vRS, концепт отличается пониженным клиренсом, увеличенной шириной, уменьшенной массой и улучшенными динамическими характеристиками.

Внешне Enyaq RS Race отличается большим антикрылом, воздухопроницаемым диффузором, объемными колесными арками и крупными колесными дисками.

По мнению экспертов, серийная версия Enyaq RS Race может стать раллийным болидом Skoda.

Официальных данных о технических характеристиках автомобиля пока нет. Однако, учитывая агрессивный дизайн и заявленные улучшения динамики, можно ожидать более мощный двигатель и усовершенствованную подвеску.

Концепт Enyaq RS Race демонстрирует готовность Skoda к производству более спортивных и динамичных моделей в линейке Enyaq.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
04.05.2024
Фото:Carscoops
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