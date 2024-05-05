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Мужчина с автоматом Калашникова перепугал пассажиров автобуса

В Красногорске задержали мужчину, который ехал в автобусе с игрушечным автоматом

23 ноября в городе Красногорск произошел интересный инцидент. Мужчина зашел в автобус с игрушечным автоматом Калашникова наперевес. Его поведение вызвало панику среди пассажиров, которые восприняли игрушечное оружие как настоящее.

Свидетели произошедшего вызвали полицию. Правоохранители оперативно задержали нарушителя спокойствия. Им оказался 45-летний мужчина. Во время допроса выяснилось, что автомат был игрушечным, а сам задержанный является инвалидом третьей группы и находится на учете в психоневрологическом диспансере.

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Топ-7 весенних штрафов: «попадают» даже опытные водители

Почему мужчина решил разгуливать с игрушечным оружием в общественном транспорте, остается загадкой. По данному факту проводится проверка.

Подобные инциденты в столице и Подмосковье случаются не впервые. Ранее похожие случаи были зафиксированы в метро и на железнодорожных вокзалах. В связи с этим правоохранительные органы усилили контроль за безопасностью на объектах транспортной инфраструктуры.

Эксперты напоминают, что даже игрушечное оружие может привести к серьезным последствиям. Пассажиры, которые столкнулись с подобным инцидентом, должны немедленно обратиться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов или к другим пассажирам.

Стоит отметить, что за ношение игрушечного оружия, которое может быть ошибочно принято за настоящее, в России предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Источник: Звезда

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
05.05.2024
Фото:Unsplash
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