Xiaomi раскрыла секрет, позволяющий выпускать машины каждые 76 секунд

Xiaomi раскрыла инновационный автоматизированный процесс производства машин

Этот автоматизированный процесс производства ускоряет работу конвейера. Литье объединяет множество компонентов в один крупный элемент, что делает производство более эффективным и безопасным. Литые детали также обладают меньшим весом, что увеличивает запас хода автомобиля.

Совместно с экспертами из Гаити была разработана система Xiaomi, которая занимает площадь размером с две баскетбольные площадки. Единая деталь панели пола Xiaomi SU7 теперь состоит из 72 отдельных компонентов, изготавливаемых за 100 секунд, вместо штамповки и сварки. Это позволяет сократить время производства на 45% и уменьшить количество точек сварки.

При использовании данной детали на автомобиле, она становится на 17% легче, а уровень шума при движении снижается на 2 дБ. Благодаря этому срок службы интегрированной панели пола увеличивается, и она может пройти более 2 млн километров, что в 10 раз превосходит обычную панель пола.

Xiaomi создала инновационную систему для производства автомобилей, включающую в себя 433 процесса и 60 устройств, включая Xiaomi Super Die Casting 9100T. Завод отличается высокой автоматизацией и способен выпускать 40 машин в час, что соответствует темпу одной машины каждые 76 секунд. Одной из главных проблем в производстве были затраты на замену деталей при повреждении. Однако Xiaomi представила уникальную трехуровневую систему защиты от столкновений. При аварии на низкой или средней скорости необходимо менять только балку защиты и смятую зону, а не всю панель целиком.

Почти 900 роботов на заводе активно трудятся, доставляя штампованные детали по цеху. Их основной задачей является использование лидара для навигации внутри завода. Кроме того, роботы осуществляют контроль качества продукции, применяя систему X-Eye, которая обнаруживает дефекты с невероятной точностью в 99,9%.

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Источник: CarNewsChina