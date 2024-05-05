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Популярный на рынке пикап получил сверхэкономичную версию

Флагманский пикап Great Wall Shanhai Poer получил силовую установку от Tank 500

На Пекинском автосалоне презентовали новую заряжаемую гибридную версию пикапа Shanhai Poer от Great Wall, которая получила силовую установку, унаследованную у Tank 500.

Инженеры компании не изобретали ничего нового, а просто адаптировали для этого грузовичка систему Hi4-T, которая уже была знакома по одноименной китайской версии. Силовая установка включает в себя 2,0-литровый турбированный двигатель, электромотор и батарею на 37,1 киловатт-часа, все это интегрировано в 9-ступенчатый автомат.

Great Wall Shanhai Poer
Great Wall Shanhai Poer
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Great Wall Shanhai Power в настоящее время представлен с двумя двигателями: V6 объемом 3,0 литра и турбодизелем 2,4 литра. В Таиланде была представлена гибридная версия HEV. Сейчас гибридная модель будет доступна и в Китае, но с новым аспектом: пикап будет заряжаться от электрической сети. Расход топлива варьируется от 2,5 до 10,2 литра на 100 километров в зависимости от уровня заряда батареи.

Интересен факт, что гибридный вариант был продемонстрирован на офф-роудной версии, оснащенной шноркелем, лебедкой, расширенным обвесом и грязевыми покрышками. Даже в таком внедорожнике можно проехать на электричестве до 100 километров, а общий запас хода с учетом 75-литрового бензобака составит 780 километров. Максимальная мощность системы составляет до 408 л. с. и 750 Н·м. Трансмиссия с полным приводом и блокировками межосевых дифференциалов осталась без изменений.

Пока не определены даты старта продаж модели Great Wall Shanhai Poer. Однако, вероятно, этот гибрид появится на рынке до завершения первого полугодия.

Источник: Autohome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
05.05.2024
Фото:Autohome
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