Популярный на рынке пикап получил сверхэкономичную версию
На Пекинском автосалоне презентовали новую заряжаемую гибридную версию пикапа Shanhai Poer от Great Wall, которая получила силовую установку, унаследованную у Tank 500.
Инженеры компании не изобретали ничего нового, а просто адаптировали для этого грузовичка систему Hi4-T, которая уже была знакома по одноименной китайской версии. Силовая установка включает в себя 2,0-литровый турбированный двигатель, электромотор и батарею на 37,1 киловатт-часа, все это интегрировано в 9-ступенчатый автомат.
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Great Wall Shanhai Power в настоящее время представлен с двумя двигателями: V6 объемом 3,0 литра и турбодизелем 2,4 литра. В Таиланде была представлена гибридная версия HEV. Сейчас гибридная модель будет доступна и в Китае, но с новым аспектом: пикап будет заряжаться от электрической сети. Расход топлива варьируется от 2,5 до 10,2 литра на 100 километров в зависимости от уровня заряда батареи.
Интересен факт, что гибридный вариант был продемонстрирован на офф-роудной версии, оснащенной шноркелем, лебедкой, расширенным обвесом и грязевыми покрышками. Даже в таком внедорожнике можно проехать на электричестве до 100 километров, а общий запас хода с учетом 75-литрового бензобака составит 780 километров. Максимальная мощность системы составляет до 408 л. с. и 750 Н·м. Трансмиссия с полным приводом и блокировками межосевых дифференциалов осталась без изменений.
Пока не определены даты старта продаж модели Great Wall Shanhai Poer. Однако, вероятно, этот гибрид появится на рынке до завершения первого полугодия.
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Источник: Autohome