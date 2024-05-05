Миллиард евро убытков из-за одной детали: Audi столкнулась с перебоями поставок

Audi понесла убытки в размере 1 млрд евро из-за проблем с поставками ремней

В первом квартале Audi заявила о сокращении прибыли и доходов из-за сложностей с логистикой и поставками, что привело к проблемам с доставкой автомобилей с двигателями V6 и V8.

Операционная прибыль премиального бренда Volkswagen Group уменьшилась на 74%, составив 466 миллионов евро по сравнению с 1,82 миллиарда евро в прошлом году. Доходы снизились на 19%, достигнув 13,72 миллиарда евро, в сравнении с 16,88 миллиарда евро за аналогичный период прошлого года.

По словам финансового директора Audi, Юргена Риттерсбергера, компании пришлось приостановить продажи моделей с двигателями V6 и V8 из-за нехватки ключевого компонента от поставщика.

В 2023 году Арно Антлиц, операционный директор Volkswagen Group, сообщил на телефонной конференции с инвесторами о том, что Audi и Vitesco начали конфликт относительно ремня, используемого в стартер-генераторах гибридных автомобилей. С тех пор Audi ищет альтернативного поставщика для этой детали, которую компания Continental – Vitesco предоставляет для их топовых двигателей с 2018 года.

Согласно отчётам журнала Automobilwoche, автомобили Audi с двигателями V6 и V8 будут доступны к покупке к середине марта.

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Источник: SpeedMe