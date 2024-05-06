Сенсационный заезд с одним пит-стопом — британец Норрис победил на Гран-при Майами Ф-1

24-летний британский гонщик Норрис впервые выиграл гонку Гран-при Майами Ф-1

Пилот британской команды McLaren Ландо Норрис одержал убедительную победу в шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Майами. Примечательно, что за время гонки у гонщика был единственный пит-стоп (техническая остановка во время гонки).

На втором месте нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull, третьим к финишу в гонках пришел монегаск Шарль Леклер из итальянской команды Ferrari. Примечательно, что 24-летний Норрис впервые стал победителем этапа Формулы-1. До этого он не поднимался выше второго места.

Ландо Норрис

В личном зачете лидером стал пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен – он набрал 136 очков. Второе место у партнера Ферстаппена по команде мексиканца Серхио Переса (101 очко). Тройку лидеров замыкает пилот команды Ferrari Шарль Леклер из Монако – у него 98 очков.

В Кубке конструкторов лидерство сохраняет британская команда Red Bull с 237 очками, на втором месте – Ferrari (189), третье vtcnj e McLaren (124).

Немецкий гонщик из американской команды Haas Нико Хюлькенберг установил антирекорд по числу проведенных гонок без побед. Нынешний Гран-при Майами стал для пилота 209-м стартом без первого места. Предыдущий антирекорд (208 гонок) принадлежал итальянцу Андреа Де Чезарису.

Напомним, следующий этап чемпионата мира пройдет в период с 17 по 19 мая в итальянской Имоле, провинция Эмилия-Романья.

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Источник: tass.ru