#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти десять кроссоверов россияне покупают чаще всего
6 мая
Эти десять кроссоверов россияне покупают чаще всего
«Автостат» перечислил топ-10 самых продаваемых...
Жить стали лучше? Россияне стали больше тратить на ремонт, страховку и ТО машин
6 мая
Жить стали лучше? Россияне стали больше тратить на ремонт, страховку и ТО машин
Webbankir: в России в два раза выросла доля...
Lada Vesta
6 мая
Раскрыта причина, почему кузов Lada Vesta долго не ржавеет
АВТОВАЗ рассказал, почему кузов Lada Vesta...

Сенсационный заезд с одним пит-стопом — британец Норрис победил на Гран-при Майами Ф-1

24-летний британский гонщик Норрис впервые выиграл гонку Гран-при Майами Ф-1

Пилот британской команды McLaren Ландо Норрис одержал убедительную победу в шестом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Майами. Примечательно, что за время гонки у гонщика был единственный пит-стоп (техническая остановка во время гонки).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV

На втором месте нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull, третьим к финишу в гонках пришел монегаск Шарль Леклер из итальянской команды Ferrari. Примечательно, что 24-летний Норрис впервые стал победителем этапа Формулы-1. До этого он не поднимался выше второго места.

Ландо Норрис
Ландо Норрис

Парад Победы 2024: эти боевые машины проедут по Красной площади

В личном зачете лидером стал пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен – он набрал 136 очков. Второе место у партнера Ферстаппена по команде мексиканца Серхио Переса (101 очко). Тройку лидеров замыкает пилот команды Ferrari Шарль Леклер из Монако – у него 98 очков.

В Кубке конструкторов лидерство сохраняет британская команда Red Bull с 237 очками, на втором месте – Ferrari (189), третье vtcnj e McLaren (124).

Немецкий гонщик из американской команды Haas Нико Хюлькенберг установил антирекорд по числу проведенных гонок без побед. Нынешний Гран-при Майами стал для пилота 209-м стартом без первого места. Предыдущий антирекорд (208 гонок) принадлежал итальянцу Андреа Де Чезарису.

Напомним, следующий этап чемпионата мира пройдет в период с 17 по 19 мая в итальянской Имоле, провинция Эмилия-Романья.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
06.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0