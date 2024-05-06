Эти машины подорожали и подешевели больше всего в России
В апреле средняя цена на новые легковые машины в РФ снова выросла после мартовского снижения, выяснили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка». Так, по сравнению с мартом новинки стали дороже на 2,5%, вернувшись на февральский уровень — до 3,63 млн рублей в среднем. Лидерами подорожания стали японские и южнокорейские бренды.
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Больше всего вырос в цене внедорожник Mitsubishi Outlander, подорожавший на 6,5% (средняя цена 3,7 млн рублей). На 6% поднялись цены на седаны Hyundai Solaris (2,5 млн) и Mazda 6 (4,1 млн), а также электрокроссовер Hongqi E-HS9 (10 млн).
Б/у автомобили в России продолжили дешеветь третий месяц подряд. В апреле они стали дешевле в среднем еще на 2% (средний ценник 2,07 млн рублей). Больше всего обвалились цены на Range Rover Velar (-4%, 5,1 млн), Range Rover 3 (-3,5%, 2,3 млн), Skoda Yeti (-3%, 967 тыс.), УАЗ Patriot (-2,6%, 1,45 млн) и Lada Largus (-2,3%, 985 тыс. рублей).
При этом стоимость бэушного Mercedes-Benz S-Class W221 выросла на 3,3%, почти до 2,3 млн рублей. Подорожали также Kia Carnival (+3%, 3,3 млн) и VW Golf 7 (+2,6%, 1,3 млн).
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: ТАСС