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Эти десять кроссоверов россияне покупают чаще всего

«Автостат» перечислил топ-10 самых продаваемых SUV в России

Лидером в сегменте SUV на авторынке РФ в апреле текущего года стал компактный кроссовер Haval Jolion. Продажи этой модели выросли на 73,2% и составили 6112 единиц.

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На второй строчке списка самых популярных кроссоверов и внедорожников находится Lada Niva Travel с показателем 5044 единицы (плюс 33,5%). На третьем месте оказалась Lada Niva Legend (продан 4501 автомобиль, рост на 60,5% относительно аналогичного периода 2023 года).

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На четвертой строчке Chery Tiggo 7 Pro Max (4379 штук, +71%). В десятку самых популярных моделей SUV по итогам апреля также вошли Chery Tiggo 4 Pro (4286 штук, +24,3%), Omoda C5 (3499 штук, +41,8%), Geely Monjaro (3302 штук, рост в 5,2 раза), Haval M6 (3235 штук), Belgee X50 (3005 штук) и Geely Coolray (2130 штук, −48,7%). Стоит отметить, что Belgee X50 впервые попала в десятку самых продаваемых моделей российского рынка SUV.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
06.05.2024
Фото:Depositphotos
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