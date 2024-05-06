Жить стали лучше? Россияне стали больше тратить на ремонт, страховку и ТО машин

Webbankir: в России в два раза выросла доля займов на ремонт и обслуживание авто

В России доля займов на ремонт, обслуживание и страховку автомобиля выросла в два раза, с 5% в январе-апреле 2023 года до 9,9% в аналогичный период 2024 года. Это выяснилось в ходе проведенного исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Это произошло, прежде всего, из-за роста продаж самих машин. После провала в предыдущие годы они демонстрируют двукратный рост. То есть автолюбителей в стране становится больше, при этом содержание транспортных средств дорожает, начиная от расходных материалов и бензина, заканчивая автостраховками», – уточняют специалисты.

Отмечается, что в период с января по апрель 2024 года россияне чаще всего брали займы на повседневные бытовые расходы. На эту категорию пришлось 36,5% от общего числа выданных займов, в начале 2023 года этот показатель достигал 42,7%.

Второе место занимают займы на крупные покупки, включая смартфоны, ноутбуки, бытовую технику, мебель и др. За год доля в этом сегменте выросла с 12,7 до 14,7%. Аналитики объясняют рост таких займов, включая займы на автомобили, восстановлением платежеспособного спроса в России и переориентацией потребительского спроса на более рациональные траты, другими словами, люди стали покупать то, что раньше не могли себе позволить.

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Источник: gazeta.ru