«Газпромнефть-СМ» представила эффективные сервисные решения для промышленности

Омский завод «Газпромнефть – смазочные материалы» поделился опытом внедрения системы клиентских сервисов для предприятий, занятых в ключевых отраслях экономики.

Технологическая конференция стала очередным этапом развития программы комплексного сопровождения партнеров компании.

Участие в мероприятии приняли специалисты из сферы транспорта и обслуживания техники, металлургии и агропромышленного сектора. В рамках деловой программы эксперты обсудили перспективы рынка масел, технических жидкостей и пластичных смазок. Отдельный вопрос встречи – развитие сервисных опций для промышленного сектора. «Газпромнефть-СМ» предлагает ассортимент многофункциональных инструментов, которые помогают обеспечивать стабильную работу оборудования и техники во время эксплуатации смазочных материалов.

Полный цикл клиентского сопровождения включает экспертное консультирование по подбору продуктов и техническую поддержку, предиктивную диагностику механизмов на основе анализа состояния масла, работу с дистрибьюторами по системе «единого окна» для оформления и отслеживания заказов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Высококачественные смазочные материалы гарантируют долгую и надежную работу даже самой сложной, специализированной техники. Вместе с продуктом наши партнеры получают комплекс цифровых и технологических сервисов. Мы тщательно разрабатываем инструменты, чтобы предложить бизнесу максимально эффективные решения. Благодаря партнерским встречам и конференциям мы можем лучше понять потребности предприятий и расширять спектр возможностей, которые отвечают их задачам».