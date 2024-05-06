Выявлены АЗС, где топливо подорожало сильнее всего
Народный фронт на регулярной основе ведет мониторинг стоимости топлива на отдельных АЗС страны.
За последний месяц проведена проверка стоимости бензина автомобильного марки АИ-92 на 181 АЗС и дизельного топлива на 176 АЗС в 83 регионах РФ.
Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:
– Несмотря на ранее принятые Правительством РФ превентивные меры, направленные на сохранение стабильной ситуации на рынке топлива в период возрастающего спроса на него (весенние полевые работы, сезон отпусков и плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов) примерно на половине наблюдаемых заправок (46% по бензину АИ-92 и 52% по дизелю) в апреле зафиксирован рост в среднем в пределах 0,5 руб. (55 коп.) по бензину АИ-92 и 1 руб. (92 коп.) по дизелю. На 48% учтенных АЗС стоимость по бензину АИ-92 не изменилась, на 39% – по дизелю.
Наибольшее повышение стоимости было выявлено на следующих АЗС, входящих в периметр мониторинга:
бензин АИ-92
- на 5 руб. 00 коп.
– с 37 руб. 20 коп. до 42 руб. 20 коп. (АЗС Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский)
- на 3 руб. 50 коп.
– с 55 руб. 50 коп. до 59 руб. (Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино)
- на 2 руб. 00 коп.
– с 50 руб. 00 коп. до 52 руб. 00 коп. (Чеченская республика, г. Грозный)
дизель
- на 5 руб. 35 коп.
– с 53 руб. 50 коп. до 58 руб. 85 коп. (Кабардино-Балкарская республика, г. Чегем)
- на 4 руб. 60 коп.
– с 57 руб. 39 коп. до 61 руб. 99 коп. (Смоленская область, г. Вязьма).
В связи с большим вниманием к ценам на топливо в период начавшейся весенней посевной и предстоящего сезона отпусков, учитывая также поручение вице-премьера нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, Народный фронт продолжит мониторинг изменения цен на топливо на различных АЗС страны.
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