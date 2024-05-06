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Выявлены АЗС, где топливо подорожало сильнее всего

Эксперты ОНФ зафиксировали рост цен на топливо на половине проверяемых заправок

Народный фронт на регулярной основе ведет мониторинг стоимости топлива на отдельных АЗС страны.

За последний месяц проведена проверка стоимости бензина автомобильного марки АИ-92 на 181 АЗС и дизельного топлива на 176 АЗС в 83 регионах РФ.

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Несмотря на ранее принятые Правительством РФ превентивные меры, направленные на сохранение стабильной ситуации на рынке топлива в период возрастающего спроса на него (весенние полевые работы, сезон отпусков и плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов) примерно на половине наблюдаемых заправок (46% по бензину АИ-92 и 52% по дизелю) в апреле зафиксирован рост в среднем в пределах 0,5 руб. (55 коп.) по бензину АИ-92 и 1 руб. (92 коп.) по дизелю. На 48% учтенных АЗС стоимость по бензину АИ-92 не изменилась, на 39% – по дизелю.

Наибольшее повышение стоимости было выявлено на следующих АЗС, входящих в периметр мониторинга:

бензин АИ-92

  • на 5 руб. 00 коп.

– с 37 руб. 20 коп. до 42 руб. 20 коп. (АЗС Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский)

  • на 3 руб. 50 коп.

– с 55 руб. 50 коп. до 59 руб. (Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино)

  • на 2 руб. 00 коп.

– с 50 руб. 00 коп. до 52 руб. 00 коп. (Чеченская республика, г. Грозный)

дизель

  • на 5 руб. 35 коп.

– с 53 руб. 50 коп. до 58 руб. 85 коп. (Кабардино-Балкарская республика, г. Чегем)

  • на 4 руб. 60 коп.

– с 57 руб. 39 коп. до 61 руб. 99 коп. (Смоленская область, г. Вязьма).

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В связи с большим вниманием к ценам на топливо в период начавшейся весенней посевной и предстоящего сезона отпусков, учитывая также поручение вице-премьера нефтяным компаниям максимизировать поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок и на биржевые торги, а также активно загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов, высвобождающиеся в результате своевременного вывоза нефтепродуктов, Народный фронт продолжит мониторинг изменения цен на топливо на различных АЗС страны.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:ОНФ
Количество просмотров 9
06.05.2024
Фото:ОНФ
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