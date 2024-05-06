Дилеры предупредили о подорожании автомобилей на 25%

У дилеров в России заканчиваются автомобили по «старым ценам»

У дилеров заканчиваются запасы машин по сниженным ценам, а остатки будут распроданы максимум через два месяца. Это вызовет новый рост цен на новые авто, рассказал топ-менеджер АГ «Авилон» Алексей Стариков. Аналогичное мнение высказал и директор «Автодома» Андрей Ольховский. Он отметил, что новые машины могут подорожать на 20-25%.

С января по апрель в этом году в РФ было продано почти 468 тысяч новых машин, это на 89% больше, чем годом ранее. По данным агентства «Автостат», спрос на новые автомобили к концу текущего может возрасти на 42%, а количество реализованных машин достичь отметки в 1,5 млн экземпляров.

Евгений Житнухин, один из руководителей компании Fresh, предположил, что в мае продажи новых машин могут просесть из-за обилия праздничных дней, но уже в июне положительная динамика вернется.

Стариков считает, что спрос на новые машины может заметно вырасти из-за снижения ключевой ставки, но в любом случае к концу 2024 года автосалоны успеют продать не менее 1,3 млн единиц.

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Источник: «Российская газета»