Китайцы будут снижать цены на свои машины: автоэксперт раскрыл причины
Продажи легковых машин в России выросли более чем на 80% в апреле 2024 года, сообщило ранее аналитическое агентство «Автостат». Причины такого роста в том, что автомобильный рынок в стране остается «перегретым», считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
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Он отметил, что в ожидании повышения утильсбора в Россию привезли много машин по серым схемам, их требовалось распродавать, продавцы делали скидки, и это оказывало влияние на весь рынок. Также продолжились акции на китайские автомобили, собранные в РФ или завезенные в страну официально.
«Очень высока конкуренция среди китайских компаний на нашем рынке, и для того, чтобы ее выиграть, нужно снижать цены», — пояснил Хайцеэр.
Также продажи подтолкнули вверх опасения россиян по поводу того, что цены на машины могут вырасти, а также улучшение материального положения граждан и приближающийся летний сезон. К вышесказанному прибавилось и то, что россияне перестали опасаться китайских машин, заметил специалист.
Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.
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Источник: kp.ru