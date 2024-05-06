В апреле импорт автомобилей существенно сократился

С января по апрель в Россию ввезли 270,3 тыс. новых легковых автомобилей

В апреле текущего года наблюдается минимальное количество импортированных новых легковых автомобилей за последние 10 месяцев. По данным «Автостата», в этот период было ввезено на 34% меньше машин, чем в марте, всего 57,8 тыс. единиц. Этот показатель является самым низким не только в текущем году, но и за последние 10 месяцев. Предыдущий аналогичный минимум был зафиксирован в июне 2023 года (55,7 тыс. шт.).

Что касается подержанных автомобилей (старше 3 лет), то их импорт в апреле составил 31,6 тыс. экземпляров, что на 22% меньше, чем в марте. Этот показатель также ниже годичной давности (-9%), но превосходит объемы января и февраля текущего года (19,8 тыс. и 23,1 тыс. шт. соответственно).

Сергей Целиков, директор агентства «Автостат», связывает снижение импорта с изменениями в правилах ввоза автомобилей, которые начали действовать с 1 апреля 2024 года. Импортеры старались максимально загрузить мартовский период, что привело к уменьшению импорта в апреле. Эксперт предполагает, что при сохранении текущих условий импорт продолжит снижаться.

По новым легковым автомобилям показатели на данный момент превышают значения прошлого года, однако, к июлю они могут сравняться или даже опуститься ниже. В целом по итогам 2024 года ожидается незначительное увеличение импорта автомобилей по сравнению с 2023 годом.

За первые четыре месяца текущего года в Россию было ввезено 270,3 тыс. новых легковых автомобилей (в 2,2 раза больше к АППГ) и 114,9 тыс. подержанных (-18,6%).

Между тем в Британии обратили внимание, что Россия успешно обходит санкции в сфере автопродаж. Из-за санкций в Россию страна авто не поставляет, зато существенно выросли поставки в Азербайджан, а тот, в свою очередь, нарастил объем экспорта в нашу страну.

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Источник: «Автостат»