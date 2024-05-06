В трех моделях бренда Hyundai 2024 года выпуска обнаружен серьезный дефект

Hyundai отзывает более 13 тысяч автомобилей из-за дефекта выхлопной системы

Корейский автопроизводитель Hyundai отзывает 13,5 тысячи автомобилей из-за дефекта в датчиках системы рециркуляции выхлопных газов. Об этом пишут американские СМИ.

Речь идет о 7349 моделях Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года. Предположительно, в ходе сборки на заводе-изготовителе установили неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. В ходе эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, как следствие, двигатель может внезапно перестать работать.

В руководстве компании Hyundai сообщили о 14 зафиксированных подобных инцидентах. Теперь специалистам предстоит заменить дефектные компоненты. Все работы будут произведены бесплатно, владельцам автомобилей указанных моделей нужно будет обратиться в ближайший дилерский центр.

Напомним, ранее американский производитель Tesla анонсировал крупнейший отзыв 2,2 млн автомобилей из-за неправильного размера шрифта на приборной панели, из-за которого увеличивается риск аварии.

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Источник: Carscoops