УАЗ-«буханку» для наших бойцов оснастили спецоборудованием

Народный фронт передал участникам СВО 100 автомобилей УАЗ-«буханка»

К 9 мая в Ростове-на-Дону представители Народного фронта передали военнослужащим 100 автомобилей УАЗ-«буханка» от Минпромторга России.

Автомобили оснащены дополнительным оборудованием – средствами РЭБ, детекторами дронов, тепловизорами, защитными противоосколочными одеялами, закупленными в рамках сбора Народного фронта «За Победу!».

УАЗ-«буханка» (семейство СГР) прекрасно подходит для решения боевых задач: подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Новые автомобили необходимы нашим военным, так как именно по ним ВСУ наносят целенаправленные удары.

Поддержать бойцов в Ростов приехали более 100 представителей сообщества «Народных полков» из 30 регионов России. Сообщества «Народных полков», объединивших вокруг себя тысячи неравнодушных женщин, которые шьют и делают для фронта все необходимое, положили в каждый автомобиль наборы подарков ко Дню Победы.

В комплекты вошли футболки, толстовки и накидки, окопные свечи, сухие души, салфетки, перевязочные материалы, сухие супы быстрого приготовления, чай и сладости. Главные подарки – письма и рисунки от детей, а также мягкие игрушки – Чебурашки.

Михаил Кузнецов, руководитель исполкома Народного фронта:

– Приближается священный для каждого из нас праздник – День Победы, а в этом году, когда идет специальная военная операция, как никогда раньше важна преемственность поколений. Наши деды совершили великий подвиг в Великую Отечественную войну, а сегодня наши ребята в окопах сражаются за Родину, приближая нашу Победу.

Народный фронт не мог оставаться в стороне, поэтому в преддверии 9 Мая был объявлен сбор, средства которого направлены на оснащение всем необходимым автомобилей, предоставленных Минпромторгом. Эвакуационные машины – это то, что спасает жизни наших бойцов.

Принять участие в сборе и помочь нашим бойцам можно на сайте.