15 улучшений в обновленном Aurus Senat

Обновленный лимузин Aurus Senat получил новую мультимедиа NAMI MM System

Напомним, на обновленном лимузине Aurus Senat избранный президент Владимир Путин отправится сегодня на церемонию инаугурации.

Вчера «За рулем» уже рассказал немного об этом автомобиле, который претерпел рестайлинг, и вот теперь новые подробности.

Изменения в Аурусе

Новая мультимедиасистема NAMI MM System

Новая акустическая система

Камеры кругового обзора

Новые матричные фары

Новые задние светодиодные фонари

Система контроля за усталостью водителя

Система ночного видения

Салонное зеркало с потоковым видео

Оптимизировано расположение рулевой колонки

Новый электронный селектор трансмиссии

Оптимизированы программы управления трансмиссией и АБС

Оптимизирована система питания

Алюминиевый капот

Новая решетка радиатора

Колеса нового дизайна.

В силовой агрегат изменения не вносили: под капотом стоит все тот же битурбомотор 4.4 V8, 598 л.с. в тандеме с электромотором, 9-ступенчатая АКП. У автомобиля постоянный полный привод.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в перспективе Aurus ждут еще два обновления – в 2026 и 2030 годах.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram