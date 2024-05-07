15 улучшений в обновленном Aurus Senat
Обновленный лимузин Aurus Senat получил новую мультимедиа NAMI MM System
Напомним, на обновленном лимузине Aurus Senat избранный президент Владимир Путин отправится сегодня на церемонию инаугурации.
Вчера «За рулем» уже рассказал немного об этом автомобиле, который претерпел рестайлинг, и вот теперь новые подробности.
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Изменения в Аурусе
- Новая мультимедиасистема NAMI MM System
- Новая акустическая система
- Камеры кругового обзора
- Новые матричные фары
- Новые задние светодиодные фонари
- Система контроля за усталостью водителя
- Система ночного видения
- Салонное зеркало с потоковым видео
- Оптимизировано расположение рулевой колонки
- Новый электронный селектор трансмиссии
- Оптимизированы программы управления трансмиссией и АБС
- Оптимизирована система питания
- Алюминиевый капот
- Новая решетка радиатора
- Колеса нового дизайна.
В силовой агрегат изменения не вносили: под капотом стоит все тот же битурбомотор 4.4 V8, 598 л.с. в тандеме с электромотором, 9-ступенчатая АКП. У автомобиля постоянный полный привод.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в перспективе Aurus ждут еще два обновления – в 2026 и 2030 годах.
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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram
Фото:Скриншот телеканал РЕН ТВ
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07.05.2024
Фото:Скриншот телеканал РЕН ТВ
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