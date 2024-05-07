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15 улучшений в обновленном Aurus Senat

Обновленный лимузин Aurus Senat получил новую мультимедиа NAMI MM System

Напомним, на обновленном лимузине Aurus Senat избранный президент Владимир Путин отправится сегодня на церемонию инаугурации.

Вчера «За рулем» уже рассказал немного об этом автомобиле, который претерпел рестайлинг, и вот теперь новые подробности.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV

Изменения в Аурусе

  • Новая мультимедиасистема NAMI MM System
  • Новая акустическая система
  • Камеры кругового обзора
  • Новые матричные фары
  • Новые задние светодиодные фонари
  • Система контроля за усталостью водителя
  • Система ночного видения
  • Салонное зеркало с потоковым видео
  • Оптимизировано расположение рулевой колонки
  • Новый электронный селектор трансмиссии
  • Оптимизированы программы управления трансмиссией и АБС
  • Оптимизирована система питания
  • Алюминиевый капот
  • Новая решетка радиатора
  • Колеса нового дизайна.

Нам рассказали, как готовили авто президента к инаугурации

В силовой агрегат изменения не вносили: под капотом стоит все тот же битурбомотор 4.4 V8, 598 л.с. в тандеме с электромотором, 9-ступенчатая АКП. У автомобиля постоянный полный привод.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в перспективе Aurus ждут еще два обновления – в 2026 и 2030 годах.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Скриншот телеканал РЕН ТВ
Количество просмотров 1
07.05.2024
Фото:Скриншот телеканал РЕН ТВ
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