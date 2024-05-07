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Эти пикапы россияне любят больше всего

Стало известно, какие пикапы в России любят больше всего

Рынок пикапов в России за год вырос почти вдвое. В первом квартале текущего года в стране было продано в общей сложности 5860 новых пикапов, что на 93,6% больше, чем годом ранее.

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Большую часть сегмента пикапов на российском рынке занимают иномарки. На их долю по итогам первых трех месяцев текущего года пришлось 76,8% от общего объема продаж, или 4502 единицы. А оставшиеся 23,2% рынка, или 1358 единиц, – это пикапы, выпущенные в РФ. Только за март россияне купили 2484 пикапа (+104,6%).

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Первое место на российском рынке в первом квартале 2024 года занял китайский бренд Great Wall, было реализовано 1925 автомобилей, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2023 года. За ним следует УАЗ с 993 проданными пикапами (+57,1%). Замыкает тройку лидеров компания JAC, квартальные продажи пикапов которой выросли в 5,4 раза, до 797 единиц. Также в пятерку лидеров вошли RAM и Sollers с квартальными продажами на уровне 453 (+39,8%) и 364 единицы соответственно.

Самым продаваемым пикапом в России стал китайский Great Wall Poer KingKong, чья реализация в первом квартале составила 1877 единиц, 838 из которых были проданы в марте.

Ранее «За рулем» перечислил самые популярные китайские кроссоверы в России.

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / fabrikasimf
Количество просмотров 2
07.05.2024
Фото:freepik / fabrikasimf
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