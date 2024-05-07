А вы правильно заправляете машину? Чем чревата дозаправка «после первого щелчка»

Водителям напомнили о рисках недостатка или переизбытка бензина в топливном баке

Заправка автомобиля «после первого щелчка», когда дозаправка продолжается после автоматического отключения топливного насоса, несет в себе определенные риски.

Такой способ экономической выгоды практикуют некоторые водители, чтобы залить как можно больше бензина в бак. Стоит отметить, что топливная система автоматически прекращает заправку при полностью залитом бензобаке. Если продолжать заправку после первого «отскока», бак переполнится, и возникнет риск утечки. А это несет угрозу не только окружающей среде, но и безопасности, так как пролитое топливо может воспламениться.

Кроме того, переполненный топливный бак может нарушить работу системы вентиляции, это обернется повреждениями, как итог – дорогостоящим ремонтом топливной системы. Не стоит также забывать, что избыточное количество топлива ограничивает необходимое пространство для расширения топлива. А это очень важно в случае изменений температуры.

Но у низкого уровня топлива тоже есть риски, в этом случае может образоваться конденсат, и в минусовые температуры он станет причиной замерзания топливопроводов. Кроме того, топливо охлаждает топливный насос, а при низком уровне топлива в баке он может перегреваться. К тому же насос в этом случае изнашивается быстрее.

Также из-за возможного всасывания осадка со дна бака увеличивается риск повреждения насоса. Несмотря на то, что заправка «после первого щелчка» кажется экономически выгодной, это неоправданно в долгосрочной перспективе. Всегда нужно руководствоваться принципами безопасности и не забывать о непредвиденных расходах на ремонт. В приоритете у каждого автовладельца должна быть правильная эксплуатация автомобиля и безопасность.

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Источник: speedme.ru