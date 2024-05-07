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К инаугурации Путина отечественный лимузин Aurus модернизировали

Путин приехал на инаугурацию на обновленной версии лимузина Aurus

Владимир Путин, вступивший сегодня, 7 мая, в должность президента России, приехал на инаугурацию на обновленном отечественном лимузине Aurus. Этой моделью глава государства воспользовался впервые. Черный представительский седан проделал путь до Большого Кремлевского дворца.

Обновленный лимузин Aurus Senat
Обновленный лимузин Aurus Senat

Первую поездку на Aurus Путин совершил 7 мая 2018 года, тогда он тоже приехал на инаугурацию. С тех пор российский лидер все время использует этот автомобиль в рабочих поездках. К сегодняшней церемонии автомобиль подвергся рестайлингу.

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В рамках проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) создана линейка автомобилей на базе единой платформы: седан, лимузин (удлиненная версия седана), внедорожник, минивэн. В настоящее время Аурусом вслед за президентом пользуются многие высокопоставленные госслужащие, кроме того, поставки отечественного автомобиля идут за рубеж.

Обновленный лимузин Aurus Senat
Обновленный лимузин Aurus Senat

С 1986 года модернизация отечественного лимузина ЗИЛ не проводилась, такое положение дел привело к катастрофическому отставанию от мирового автомобилестроения. С 1994 года в Гараже особого назначения использовали иномарки, в основном Mercedes-Benz. Но с 2018 года предпочтение было отдано отечественным моделям. Путин поручил пересадить всех российских госслужащих на автомобили, произведенные в России.

Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Алексей Бабушкин/ТАСС | Гавриил Григоров/ТАСС
Количество просмотров 1
07.05.2024
Фото:Алексей Бабушкин/ТАСС | Гавриил Григоров/ТАСС
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