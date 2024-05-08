В Минэнерго РФ предлагают снять запрет и возобновить экспорт бензина

Новак: кабмин обсудит инициативу о временном снятии запрета на экспорт бензина

Российский рынок бензина перенасыщен, поэтому в Минэнерго РФ обратились к Правительству РФ с инициативой временно приостановить запрет экспорта бензина, действующий с марта. В ближайшее время кабмин рассмотрит это предложение, рассказал представителям СМИ и.о. вице-премьера Александр Новак.

«Мы этот вопрос сейчас рассматриваем. Министерство энергетики предлагает рассмотреть возможность разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита», – уточнил и.о. вице-премьера.

По словам Новака, предпринятые с 1 марта текущего года меры по закрытию экспорта сработали в полном объеме.

«Рынок насыщен, и даже более того – перенасыщен. Поэтому в ближайшее время мы рассмотрим в правительстве предложение Министерства энергетики», – подчеркнул Новак.

Рынок постоянно мониторится, чтобы не допустить дефицита бензина, а также затоваривания. Запрет экспорта бензина или снятие запрета в числе приоритетных мер, которые могут быть использованы, уточнил и.о. министра энергетики РФ Николай Шульгинов.

Согласно данным Минэнерго, в апреле Россия полностью компенсировала объемы производства топлива, выпавшие на фоне остановки НПЗ на внеплановые ремонты. При этом отмечается, что внутренний рынок был обеспечен бензином в полном объеме благодаря снижению экспорта.

Напомним, Правительство РФ с 1 марта 2024 года ввело временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Ограничение не распространялось на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

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Источник: tass.ru