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Этот кроссовер адаптирован к условиям РФ — мы знаем цену

В России дилеры начали получать кроссовер Forthing T5 EVO отечественной сборки

В России начались официальные поставки дилерам кроссоверов Forthing T5 EVO отечественной сборки. Уже совсем скоро новинки появятся в 35 автосалонах в 31 городе России.

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Отмечается, что локализация позволила сделать Forthing адаптированным к российским климатическим условиям. В качестве важных опций есть обогрев лобового стекла и рулевого колеса. Кроме того, на автомобилях есть функция подогрева наружных зеркал и передних сидений.

Forthing T5 EVO
Forthing T5 EVO

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Ключевой особенностью кроссовера Forthing T5 EVO российской сборки стала полностью русифицированная мультимедийная система. Графика цифровых экранов тоже переработана, вместо монохромной цветовой схемы теперь более яркое цветовое решение. Отмечается, что такая же мультимедийная система установлена на 7-местном Forthing Yacht.

Forthing T5 EVO построен на модульной архитектуре EMA, под капотом стоит мотор Mitsubishi объемом 1,5 л мощностью 197 л.с., он работает в паре с 7-ступенчатым роботом от мирового производителя Magna.

Forthing T5 EVO
Forthing T5 EVO

Габариты Forthing T5 EVO: 4565х1860х1690 мм, размер колесной базы составляет 2715 мм. В салоне автомобиля единый кластер из двух экранов. Что касается стоимости, то в зависимости от комплектации с учетом максимальных выгод она составляет от 2,48 млн до 2,79 млн рублей.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Autohome
08.05.2024
Фото:Autohome
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