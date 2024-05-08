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Есть пострадавшие: поезд столкнулся с грузовиком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае фура столкнулась с грузовым поездом, пострадал водитель

Грузовик столкнулся с грузовым поездом в Хабаровском крае, водитель пострадал, повреждены железнодорожные пути и локомотив, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Уточняется, что сегодня около 01:00 по местному времени при пересечении ж/д переезда в районе станции Новый Мир (Комсомольский район) грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем.

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По предварительной информации, водитель грузовика остановился на машине в границах железнодорожного пути, предположительно, из-за поломки машины.

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Уточняется, что машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновение все же произошло. На движение пассажирских поездов авария не повлияла.

Движение по участку пути уже удалось восстановить.

Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, в ходе которой будет дана оценка действиям локомотивной бригады, а также состоянию переезда, где произошло ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.

Источник: Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Дальневосточная транспортная прокуратура
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