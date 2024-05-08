Решающий уик-энд для Ferrari — гонщики пересядут на модернизированный болид SF-24
Итальянская команда Ferrari Формулы-1 проведет испытания модернизированного болида SF-24, его дебют состоится на ближайшем Гран-при чемпионата в итальянской Имоле.
В числе ключевых изменений у SF-24 отмечается модифицированная форма передних и задних антикрыльев, благодаря которой улучшится аэродинамика, а также увеличится прижимная сила. Внесенные изменения призваны повысить стабильность гоночной машины на высоких скоростях и в поворотах.
Также кардинальным изменениям подверглись системы подачи топлива и управления двигателем, ожидается, что это будет способствовать более эффективному расходу топлива и улучшит мощностные характеристики. Кроме того, инженеры Ferrari изменили систему охлаждения для оптимизации работы двигателя в различных гоночных условиях.
Модернизированный болид будет проходить испытания в специальный съемочный день, в ходе тестов болид должен проехать не менее 200 км.
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Источник: formu1a.uno