Решающий уик-энд для Ferrari — гонщики пересядут на модернизированный болид SF-24

Команда Ferrari Формулы-1 проведет испытания модернизированного болида SF-24

Итальянская команда Ferrari Формулы-1 проведет испытания модернизированного болида SF-24, его дебют состоится на ближайшем Гран-при чемпионата в итальянской Имоле.

В числе ключевых изменений у SF-24 отмечается модифицированная форма передних и задних антикрыльев, благодаря которой улучшится аэродинамика, а также увеличится прижимная сила. Внесенные изменения призваны повысить стабильность гоночной машины на высоких скоростях и в поворотах.

​​​​​​​Ferrari SF-24

Также кардинальным изменениям подверглись системы подачи топлива и управления двигателем, ожидается, что это будет способствовать более эффективному расходу топлива и улучшит мощностные характеристики. Кроме того, инженеры Ferrari изменили систему охлаждения для оптимизации работы двигателя в различных гоночных условиях.

Модернизированный болид будет проходить испытания в специальный съемочный день, в ходе тестов болид должен проехать не менее 200 км.

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Источник: formu1a.uno