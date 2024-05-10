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Мешочек с солью, хозяйственное мыло, аспирин – зачем это в машине?

Блогер рассказал лайфхаки советских водителей, о которых сегодня мало кто помнит

Некоторое время назад «За рулем» публиковал масштабный тест на знание шоферских секретов былых лет – рекомендуем пройти! А сейчас вспомним лишь некоторые интересные моменты. Вот уж действительно, в советские времена водители были совершенно другими людьми, с кардинально иным набором знаний… Итак, отвечаем на вопрос из заголовка!

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Как сэкономить топливо одним движением руки
  • Мешочек с солью, оставленный в салоне, помогал снизить влажность и уменьшить запотевание стекол;
  • Хозяйственным мылом можно было заделать течь в бензобаке, так как такое мыло в топливе не растворяется;
  • С помощью нескольких таблеток аспирина можно было «взбодрить» подсевшую свинцово-кислотную АКБ – и спокойно завестись.

Но это, конечно же, лишь крохи того «джедайского учения», которое раньше в совершенстве знали водители. Говорим без сарказма – это были люди высокой эрудиции и смекалки! И да, это было совершенно другое время… Пройдите тест из начала этой заметки и посмотрите видео по теме:

Источник: Гора автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia | freepik
10.05.2024
Фото:Wikimedia | freepik
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