Этот дефект может опрокинуть автомобиль — эксперт объяснил, как уберечь себя
Одним из самых опасных повреждений шин является деформация ее боковины, в народе это называют «грыжей», и она может стать причиной опрокидывание автомобиля. Об этом корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал руководитель Fit Service Николай Погуляев.
«Чаще всего проблема случается из-за наезда на какое-то препятствие. В данном случае каркас шины повреждается, и воздух в поврежденном месте держится только за счет резины. Главная опасность грыжи – шина может окончательно порваться в данном месте, вплоть до невозможности восстановить», — объяснил собеседник издания.
Ездить на автомобиле, на шине которого присутствует «грыжа», опасно для жизни, предупреждает Погуляев. Если разрыв такой шины произойдет в момент движения автомобиля на скорости, последствия могут быть фатальными, вплоть до серьезного ДТП с опрокидыванием машины, предостерегает эксперт.
Если автовладелец обнаружит такую деформацию на шине, нужно незамедлительно обратиться к специалистам в автосервис для устранения проблемы. Опытные мастера легко удаляют такие повреждения, резюмировал Погуляев.
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Источник: gazeta.ru