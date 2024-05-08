Этот дефект может опрокинуть автомобиль — эксперт объяснил, как уберечь себя

Автоэксперт Погуляев предостерег от фатальных последствий из-за «грыжи» на шине

Одним из самых опасных повреждений шин является деформация ее боковины, в народе это называют «грыжей», и она может стать причиной опрокидывание автомобиля. Об этом корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал руководитель Fit Service Николай Погуляев.

«Чаще всего проблема случается из-за наезда на какое-то препятствие. В данном случае каркас шины повреждается, и воздух в поврежденном месте держится только за счет резины. Главная опасность грыжи – шина может окончательно порваться в данном месте, вплоть до невозможности восстановить», — объяснил собеседник издания.

Ездить на автомобиле, на шине которого присутствует «грыжа», опасно для жизни, предупреждает Погуляев. Если разрыв такой шины произойдет в момент движения автомобиля на скорости, последствия могут быть фатальными, вплоть до серьезного ДТП с опрокидыванием машины, предостерегает эксперт.

Если автовладелец обнаружит такую деформацию на шине, нужно незамедлительно обратиться к специалистам в автосервис для устранения проблемы. Опытные мастера легко удаляют такие повреждения, резюмировал Погуляев.

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Источник: gazeta.ru