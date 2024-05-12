Суперкар McLaren сгорел от коробок из-под пиццы

Вандал поджег McLaren 570S после того, как владелец выставил его на продажу

Мощный суперкар McLaren 570S, выставленный на продажу в Сиднее (Австралия), серьезно пострадал в результате поджога, и, возможно, уже не подлежит восстановлению.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в толстовке с капюшоном, который поджигает коробки с пиццей рядом с припаркованным McLaren 570S. Несколько мгновений спустя мужчина подсовывает коробки под бампер суперкара.

Машину обычно всегда загоняли в гараж, но на этот раз оставили припаркованной на улице недалеко от дома владельца.

Подозреваемый скрылся с места происшествия пешком, сосед попытался потушить огонь водой, но машина уже была объята пламенем. Эту картину застал владелец, который вернулся домой с ужина со своим сыном.

Для тушения пришлось вызывать пожарных, а полиция оцепила территорию для проведения расследования.

Владельцем McLaren является местный бизнесмен Хамад Аджадж, который купил его всего год назад за 350 000 австралийских долларов (231 486 долларов США). Интересно, что Аджаж выставил автомобиль на продажу в Интернете всего за три дня до поджога и уже показал его потенциальным покупателям. Запрашиваемая цена McLaren 570S 2018 года составляла 260 000 австралийских долларов (172 070 долларов США). К счастью, суперкар был застрахован, поэтому деньги владельцу, скорее всего, вернут.

Открытым остается вопрос – кому понадобилось устраивать этот акт вандализма?

Владелец McLaren считает, что всему виной элементарная зависть. Видимо кто-то мечтал покататься на таком авто и понимал, что такая возможность ему никогда не представится.

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Видео: YouTube