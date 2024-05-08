Дилеры подняли цены на Solaris: сколько стоят замены Hyundai и Kia

Дилеры начали продавать автомобили Solaris на 125–743 тыс. рублей дороже

Цены на автомобили Solaris в салонах существенно отличаются от опубликованных AGR Automotive Group прайс-листов, а некоторых комплектаций просто нет в шоурумах. Машины новой российской марки Solaris появились в салонах в марте. Под этим брендом компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») продает знакомые россиянам модели Hyundai и Kia, которые дособрали из оставшихся машинокомплектов на петербургском заводе.

В крупном московском дилерском центре оказались в наличии седаны Solaris HS (аналог Hyundai Solaris) только с АКП. Машина в базовой комплектации Active Plus с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 123 л. с. стоит у дилера 2 150 000 руб. А официальные цены на эту модификацию стартуют от 2 019 000 руб. — то есть разница составила 131 000 рублей.

Что касается средней комплектации Solaris HS под названием Comfort, то ее рекомендованная стоимость равна 2 025 000 руб. В дилерском центре цены на седан стартуют от 2 350 000 руб. (на 325 000 дороже).

В другом столичном автосалоне цены на эту модель оказались ниже. Но самых простых версий с МКП у них также в наличии не оказалось. Двухпедальный Solaris HS в базе в салоне стоит от 2 020 000 руб. (то есть всего на 1 тыс. руб. дороже РРЦ).

Кроссоверы Solaris HС (аналог Hyundai Creta) у столичных дилеров оказались также выше рекомендованной автопроизводителем стоимости. Так, паркетник в топовой версии Lifestyle с МКП стоит 2 816 000 руб. На официальном сайте AGR Automotive Group такая машина стоит 2 639 000 руб. (меньше на 177 000 руб.)

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

Источник: Autonews