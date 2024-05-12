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Эти признаки указывают на неисправность тормозов

Автоэксперт Щиголев перечислил четыре признака неисправности тормозов

Перед летним сезоном следует проверить состояние тормозных колодок, так как зимой и весной из-за высокой влажности, большого количества грязи и реагентов колодки могли не только износиться, но и повредиться, сообщил собственник автосервиса Fit Service (Москва) Алексей Щиголев.

В первую очередь на неисправность колодок указывает потеря тормозного эффекта, когда машина замедляется медленнее или дольше обычного. Вторым признаком эксперт назвал шумы и посторонние звуки при нажатии на тормоз, например скрип, скрежет или стуки. О неисправности тормозов говорит и вибрация в педали тормоза или руле.

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Тормозные колодки являются расходниками, подлежащими регулярной замене. Их толщина должна быть не меньше 3 мм. Если колодки изношены до минимальной толщины или близко к этом, Щиголев рекомендует их поскорее заменить.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
12.05.2024
Фото:freepik / freepik
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