Эти признаки указывают на неисправность тормозов

Автоэксперт Щиголев перечислил четыре признака неисправности тормозов

Перед летним сезоном следует проверить состояние тормозных колодок, так как зимой и весной из-за высокой влажности, большого количества грязи и реагентов колодки могли не только износиться, но и повредиться, сообщил собственник автосервиса Fit Service (Москва) Алексей Щиголев.

В первую очередь на неисправность колодок указывает потеря тормозного эффекта, когда машина замедляется медленнее или дольше обычного. Вторым признаком эксперт назвал шумы и посторонние звуки при нажатии на тормоз, например скрип, скрежет или стуки. О неисправности тормозов говорит и вибрация в педали тормоза или руле.

Тормозные колодки являются расходниками, подлежащими регулярной замене. Их толщина должна быть не меньше 3 мм. Если колодки изношены до минимальной толщины или близко к этом, Щиголев рекомендует их поскорее заменить.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета