Эти поломки будут у автомобилей, у которых не промывают систему охлаждения

Эксперт Стрельбицкий рассказал, как часто надо менять антифриз

При замене антифриза важно промывать весь контур охлаждения двигателя, так как в нем накапливаются различные отложения, из-за которых он может выйти из строя, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

В старом антифризе накапливаются различные отложения, накипь и ржавчина, они могут закупорить систему и вывести ее из строя. Также вязкость старого антифриза может повыситься, что приведет к ухудшению работы водяного насоса и даже к его поломке, отметил специалист.

По его словам, чтобы не возникало нештатных поломок, промывать систему охлаждения машины нужно через 50-100 тыс. километров или каждые 2-3 года.

Если же автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, или на нем часто совершают поездки на короткие расстояния, автомобиль буксирует прицепы, промывать систему охлаждения и менять антифриз нужно чаще, рассказал Стрельбицкий.

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Источник: Газета.Ru