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Редкий Соболь NN с уникальными особенностями продают в России

В Екатеринбурге продают редкий Соболь NN с заводской алюминиевой платформой

В России на рынке подержанных автомобилей появился редкий экземпляр грузовичка Соболь NN, который по своим характеристикам не уступает американским пикапам, а в чем-то даже их превосходит.

Соболь NN
Соболь NN

Соболь NN отличает двухрядная кабина и заводская алюминиевая грузовая платформа. Благодаря низкому расположению платформы и большим габаритам, а также прочной раме, грузовик способен перевозить значительную массу – грузоподъемность составляет 1,2 тонны.

Соболь NN
Соболь NN
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Как и у большинства пикапов, в Соболь NN откидывается только задний борт. Для защиты кабины от повреждений незакрепленным грузом за ней установлен мощный трубчатый каркас. Для удобства погрузки и разгрузки имеется откидная подножка из оцинкованного листа в заднем борту.

В техническом плане Соболь NN не имеет особых изысков. Он оснащен бензиновым двигателем УМЗ A275 объемом 2,7 литра мощностью 107 л. с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний.

Соболь NN
Соболь NN

Однако уникальность и сравнение с американскими пикапами Соболю NN придает его просторная двухрядная кабина, которая обеспечивает комфортное размещение водителя и пассажиров.

Кроме того, возможность установки дополнительного оборудования, такого как лебедка, экспедиционный багажник и палатка на крыше, расширяет функциональность Соболя NN, делая его пригодным для экспедиций и длительных путешествий по бездорожью.

Источник: Дром

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Дром
11.05.2024
Фото:Дром
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