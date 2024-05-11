#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota FJ Cruiser
11 мая
«Крузак» решили превратить в бортовой грузовик — вот что из этого вышло
Мастера из Tinman Fabrications превратили...
Соболь NN
11 мая
Редкий Соболь NN с уникальными особенностями продают в России
В Екатеринбурге продают редкий Соболь NN с...
BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру
11 мая
BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру
BMW официально отказалась от выпуска роскошного...

«Крузак» решили превратить в бортовой грузовик — вот что из этого вышло

Мастера из Tinman Fabrications превратили Toyota FJ Cruiser в бортовой грузовик

Энтузиасты из компании Tinman Fabrications решили вдохнуть новую жизнь в культовый внедорожник Toyota FJ Cruiser, превратив его в мини-грузовичок с открытой грузовой платформой.

Toyota FJ Cruiser
Toyota FJ Cruiser

Для достижения цели мастерам пришлось провести ряд серьезных конструктивных изменений. Кузов FJ Cruiser был распилен пополам, а рама удлинена на 30 сантиметров с помощью вставки. Это позволило увеличить колесную базу до внушительных 3 метров.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Грузовая платформа из алюминия позаимствована от пикапа Toyota Hilux, а задняя стенка кабины – от Nissan Patrol. Сама же кабина осталась практически нетронутой, сохранив даже родную окраску.

Под капотом мини-грузовичка остался стандартный для FJ Cruiser 4-литровый бензиновый V6, работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Полный привод с понижающей передачей также сохранил свои функции. Рессорная задняя подвеска осталась на своем месте, а шины были заменены на более подходящие для бездорожья.

Toyota FJ Cruiser
Toyota FJ Cruiser

Теперь этот FJ Cruiser готов не только к покорению бездорожья, но и к перевозке грузов. Уникальная трансформация не только подарила автомобилю новую жизнь, но и сделала его более практичным.

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Tinman Fabrications
11.05.2024
Фото:Tinman Fabrications
Поделиться:
Оцените материал:
0