«Крузак» решили превратить в бортовой грузовик — вот что из этого вышло

Мастера из Tinman Fabrications превратили Toyota FJ Cruiser в бортовой грузовик

Энтузиасты из компании Tinman Fabrications решили вдохнуть новую жизнь в культовый внедорожник Toyota FJ Cruiser, превратив его в мини-грузовичок с открытой грузовой платформой.

Toyota FJ Cruiser

Для достижения цели мастерам пришлось провести ряд серьезных конструктивных изменений. Кузов FJ Cruiser был распилен пополам, а рама удлинена на 30 сантиметров с помощью вставки. Это позволило увеличить колесную базу до внушительных 3 метров.

Грузовая платформа из алюминия позаимствована от пикапа Toyota Hilux, а задняя стенка кабины – от Nissan Patrol. Сама же кабина осталась практически нетронутой, сохранив даже родную окраску.

Под капотом мини-грузовичка остался стандартный для FJ Cruiser 4-литровый бензиновый V6, работающий в паре с 5-ступенчатым автоматом. Полный привод с понижающей передачей также сохранил свои функции. Рессорная задняя подвеска осталась на своем месте, а шины были заменены на более подходящие для бездорожья.

Toyota FJ Cruiser

Теперь этот FJ Cruiser готов не только к покорению бездорожья, но и к перевозке грузов. Уникальная трансформация не только подарила автомобилю новую жизнь, но и сделала его более практичным.

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Источник: IXBT