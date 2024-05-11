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Робот Tesla Optimus эволюционирует и уже в состоянии выполнять ответственную работу

Опубликовано видео прогресса функций человекоподобного робота Tesla Optimus

Недавно опубликованное видео показывает, как Optimus мастерски устанавливает аккумуляторные элементы в лоток, демонстрируя высокую точность и ловкость движений.

Этот прорыв был достигнут благодаря нейронной сети, обученной интерпретировать визуальные данные и данные сенсоров. Это позволяет Optimus генерировать необходимые движения суставов для выполнения сложных задач.

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В настоящее время несколько роботов Optimus успешно проходят испытания на заводах Tesla. Они работают на реальных производственных площадках, выполняя ежедневные задачи. Роботы уже способны без происшествий передвигаться в офисной среде в течение продолжительных периодов времени, что свидетельствует об их надежности и стабильности.

Генеральный директор Tesla Илон Маск выразил уверенность, что к концу года Optimus сможет выполнять полезные заводские задачи. Tesla планирует начать использовать роботов на своих собственных производственных линиях до конца 2024 года.

Ожидается, что Optimus станет доступным для покупки к концу 2025 года. Потенциальными клиентами могут стать предприятия, нуждающиеся в автоматизации своих процессов и повышении эффективности производства.

Технические характеристики Optimus включают возможность поднимать тяжелые предметы, выполнять мелкие манипуляции и взаимодействовать с окружающей средой. Робот также оснащен высокотехнологичными функциями, такими как обработка естественного языка и навигация в реальном времени.

Источник: YouTube

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 3
11.05.2024
Фото:Tesla
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