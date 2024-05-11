Предсерийный BMW M5 2025 замечен на дорожных тестах
На дорогах был замечен предсерийный BMW M5 2025, демонстрирующий обновленный дизайн и намекающий на впечатляющие технические характеристики. Ожидается, что следующее поколение M5 не будет существенно отличаться от предыдущих моделей, но претерпит заметные изменения в трансмиссии.
В отличие от своего конкурента Mercedes-AMG E-Class, который отказался от V8 в пользу рядного шестицилиндрового двигателя и гибридной системы, M5 сохранит мощный V8, дополненный электромотором. По слухам, под капотом M5 будет установлен 4,4-литровый подключаемый гибридный двигатель V8 от XM Label Red SUV, но с некоторыми модификациями. Мощность этой силовой установки составит впечатляющие 738 л. с. и 1030 Н·м крутящего момента.
Однако увеличение мощности сопряжено с увеличением веса. Сообщается, что новый седан будет весить 2435 кг – на 454 кг тяжелее своего предшественника. Универсал Touring будет еще тяжелее.
Запечатленные на шпионских снимках детали позволяют рассмотреть передние и задние светодиодные фонари, форму нижнего бампера и двойные горизонтальные решетки радиатора. Кроме того, на крыле со стороны водителя, сразу за передним колесом, хорошо виден порт зарядки.
Официальная презентация нового BMW M5 запланирована на июль текущего года.
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Источник, фото: Carscoops