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Предсерийный BMW M5 2025 замечен на дорожных тестах

BMW M5 2025 сохранит V8, но получит в поддержку электродвигатель

На дорогах был замечен предсерийный BMW M5 2025, демонстрирующий обновленный дизайн и намекающий на впечатляющие технические характеристики. Ожидается, что следующее поколение M5 не будет существенно отличаться от предыдущих моделей, но претерпит заметные изменения в трансмиссии.

BMW M5 2025
BMW M5 2025

В отличие от своего конкурента Mercedes-AMG E-Class, который отказался от V8 в пользу рядного шестицилиндрового двигателя и гибридной системы, M5 сохранит мощный V8, дополненный электромотором. По слухам, под капотом M5 будет установлен 4,4-литровый подключаемый гибридный двигатель V8 от XM Label Red SUV, но с некоторыми модификациями. Мощность этой силовой установки составит впечатляющие 738 л. с. и 1030 Н·м крутящего момента.

BMW M5 2025
BMW M5 2025
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7 мест, надежные агрегаты, цена от 2,3 млн – и это новый «японец»!

Однако увеличение мощности сопряжено с увеличением веса. Сообщается, что новый седан будет весить 2435 кг – на 454 кг тяжелее своего предшественника. Универсал Touring будет еще тяжелее.

Запечатленные на шпионских снимках детали позволяют рассмотреть передние и задние светодиодные фонари, форму нижнего бампера и двойные горизонтальные решетки радиатора. Кроме того, на крыле со стороны водителя, сразу за передним колесом, хорошо виден порт зарядки.

BMW M5 2025
BMW M5 2025

Официальная презентация нового BMW M5 запланирована на июль текущего года.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 2
11.05.2024
Фото:Carscoops
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